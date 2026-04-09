Informativa di Meloni alla Camera | Il referendum un' occasione storica persa nessun rimpasto di governo - DIRETTA
Oggi la premier si presenta davanti alla Camera per un'informativa, la prima dopo la sconfitta al referendum. La stessa ha dichiarato che il referendum rappresenta un'occasione storica persa e ha ribadito che non ci sarà un rimpasto di governo. La giornata è caratterizzata da confronti tra il governo e le opposizioni, con l'esecutivo che affronta le domande e le critiche sul risultato referendario.
Oggi 9 aprile la premier affronta per la prima volta dopo la sconfitta al referendum le opposizioni È il giorno dell'informativa di Giorgia Meloni alla Camera. Oggi 9 aprile la premier affronta per la prima volta dopo la sconfitta al referendum le opposizioni. In Parlamento si parlerà di dive. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Meloni in Parlamento: Riforma Giustizia occasione persa. No dimissioni o rimpasto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it
Informativa di Meloni alla Camera Non c’è nessuna ripartenza da fare, il Governo non si è mai fermato. Non scapperemoIl governo c’è, è nel pieno delle sue funzioni ed è intenzionato a fare ancora meglio fino all’ultimo giorno del suo mandato, non scapperemo, non indietreggeremo e non faremo pagare ai cittadini ... italpress.com
Ora l’informativa sull'azione del governo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'aula della Camera dove interverranno i 'big' della maggioranza e i leader delle forze di opposizione - facebook.com facebook
Informativa di Meloni alle Camere, l’Italia al lavoro per la pace, la solita sinistra all’attacco sul piede di guerra x.com