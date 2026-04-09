Informativa di Meloni alla Camera | Il referendum un' occasione storica persa nessun rimpasto di governo - DIRETTA

Da ilgiornaleditalia.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la premier si presenta davanti alla Camera per un'informativa, la prima dopo la sconfitta al referendum. La stessa ha dichiarato che il referendum rappresenta un'occasione storica persa e ha ribadito che non ci sarà un rimpasto di governo. La giornata è caratterizzata da confronti tra il governo e le opposizioni, con l'esecutivo che affronta le domande e le critiche sul risultato referendario.

Oggi 9 aprile la premier affronta per la prima volta dopo la sconfitta al referendum le opposizioni È il giorno dell'informativa di Giorgia Meloni alla Camera. Oggi 9 aprile la premier affronta per la prima volta dopo la sconfitta al referendum le opposizioni. In Parlamento si parlerà di dive. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

informativa di meloni alla camera il referendum un occasione storica persa nessun rimpasto di governo diretta
© Ilgiornaleditalia.it - Informativa di Meloni alla Camera: "Il referendum un'occasione storica persa, nessun rimpasto di governo" - DIRETTA

Leggi anche: Meloni alla Camera torna sulla disfatta del referendum: “Persa un’occasione storica”. E sul governo: “Ricostruzioni fantasiose, nessun rimpasto”

Leggi anche: Meloni in Parlamento, la diretta. “Con il no al referendum persa occasione storica”

Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Informativa Meloni su azione del Governo - Diretta Rai; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile.

informativa di meloni informativa di meloni allaMeloni in Parlamento: Riforma Giustizia occasione persa. No dimissioni o rimpasto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it

informativa di meloni informativa di meloni allaInformativa di Meloni alla Camera Non c’è nessuna ripartenza da fare, il Governo non si è mai fermato. Non scapperemoIl governo c’è, è nel pieno delle sue funzioni ed è intenzionato a fare ancora meglio fino all’ultimo giorno del suo mandato, non scapperemo, non indietreggeremo e non faremo pagare ai cittadini ... italpress.com

Digita per trovare news e video correlati.