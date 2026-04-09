Informativa di Meloni alla Camera | Il referendum un' occasione storica persa nessun rimpasto di governo - DIRETTA

Oggi la premier si presenta davanti alla Camera per un'informativa, la prima dopo la sconfitta al referendum. La stessa ha dichiarato che il referendum rappresenta un'occasione storica persa e ha ribadito che non ci sarà un rimpasto di governo. La giornata è caratterizzata da confronti tra il governo e le opposizioni, con l'esecutivo che affronta le domande e le critiche sul risultato referendario.