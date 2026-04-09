Oggi la premier si rivolge alla Camera per la prima volta dopo la sconfitta al referendum, affrontando temi che vanno dal raid dell'esercito israeliano in Libano contro le forze di Unifil alle misure adottate per sostenere l'economia nazionale. L'informativa si svolge in una giornata caratterizzata da aspettative e tensioni, con la presidente che si prepara a rispondere alle opposizioni sulle questioni di politica estera e economica.

È il giorno dell'informativa di Giorgia Meloni alla Camera. Oggi 9 aprile la premier affronta per la prima volta dopo la sconfitta al referendum le opposizioni. In Parlamento si parlerà di diversi temi, dagli esteri all'economia. Per quanto riguarda il primo punto, nella giornata di ieri è andato in scena una raid dell'Idf in Libano contro un contingente italiano dell'Unifil, commentato dalla stessa Meloni: "Irresponsabile, Israele si fermi". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Informativa di Meloni alla Camera, dal raid Idf in Libano contro Unifil alle misure a sostegno dell'economia - DIRETTA

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Meloni in Aula oggi per l’informativa al Parlamento, opposizioni sul piede di guerra x.com

Giovedì 9 aprile in Aula informativa del Presidente del Consiglio Meloni su azione del Governo - ore 9. Dirette su webtv: https://bit.ly/Aula090426, canale satellitare della Camera e Rai1. - facebook.com facebook