Influencer 22enne sposa ex professore 40 anni più grande Minea Pagni | ‘Non è per i soldi è amore’

Una giovane influencer di 22 anni ha annunciato il matrimonio con un ex professore di 62 anni, suscitando reazioni contrastanti sui social. La coppia ha spiegato che il loro legame nasce da un sentimento autentico e non motivato da interessi finanziari. La vicenda ha generato discussioni sulla differenza d’età nelle relazioni sentimentali, attirando l’attenzione di molte persone online.

La storia che divide i social: amore e differenza d’età. Una relazione che ha acceso il dibattito online. Protagonista è Minea Pagni, influencer italiana di 22 anni, finita al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore con il marito Massimo, di circa quarant’anni più grande. Un rapporto diventato virale sui social, tra milioni di visualizzazioni e una valanga di commenti, non sempre benevoli. Dalla scuola all’amore: come si sono conosciuti. La storia affonda le radici nel passato. Minea ha conosciuto Massimo quando era ancora una studentessa liceale e lui il suo insegnante di filosofia. All’epoca, racconta, si trattava solo di una cotta adolescenziale, senza alcun seguito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Influencer 22enne sposa ex professore 40 anni più grande, Minea Pagni: ‘Non è per i soldi, è amore’ Influencer 22enne sposa il suo insegnante di liceo 60 enneQuando una donna di 22 anni ha sposato il suo insegnante di liceo sessantenne, la gente ha criticato la loro unione. La giovane Gaia, 22enne morta travolta dal treno: “Volontaria con un grande amore per gli altri”Certaldo, 23 gennaio 2026 – “Aveva un grande amore per il prossimo, che metteva in pratica come volontaria alla Misericordia”.