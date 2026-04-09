Tra il 9 e l’11 aprile 2026 si terrà a Torino il congresso internazionale Change in Cardiology, focalizzato sui progressi nella cura e nella prevenzione dell’infarto. L’evento riunisce specialisti provenienti da vari paesi per discutere delle nuove strategie di gestione post-ospedaliera e delle sfide nel ridurre i rischi per i pazienti colpiti da questa emergenza. La conferenza si concentra su metodi per migliorare gli interventi e ridurre la mortalità.

A Torino, tra il 9 e l’11 aprile 2026, il congresso internazionale Change in Cardiology si concentra su un paradosso che mette a rischio migliaia di vite: la capacità dell’Italia di gestire con eccellenza l’urgenza dell’infarto, contrapposta alla fragilità del percorso terapeutico dopo le dimissioni ospedaliere. Mentre i centri specializzati salvano i pazienti durante la fase acuta, la gestione post-evento presenta lacune che alimentano una mortalità evitabile. I numeri delineano un quadro di estrema complessità per il sistema sanitario nazionale. Le patologie del cuore causano ogni anno circa 230.000 decessi in Italia, rappresentando il 30,8% della totalità dei decessi nel Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Infarto: il rischio dopo l’ospedale, la sfida per salvare vite

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Ospedale di Locri e Gom uniti per salvare vite, quando la sinergia fa la differenzaRaccontiamo la storia di un gesto straordinario, un uomo che nel momento più buio ha trasformato il dolore in speranza grazie alla donazione dei suoi...

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Vaccino antinfluenzale, riduce rischio di infarto e ictus anche se ci si ammalaUno studio su oltre 200mila pazienti mostra che l’infezione influenzale aumenta fino a cinque volte il rischio di infarto e tre volte quello di ictus nella settimana successiva. La vaccinazione riduce ... farmacista33.it

Infarto e sigarette: il legame pericoloso tra tabacco e infartoScopri il legame tra infarto e sigarette. Comprendi i rischi legati al fumo e come prevenirli per la tua salute. Questo articolo esplora in modo ... Leggi tutto ... msn.com

«In provincia tre persone colpite da infarto ogni giorno: si possono salvare» - facebook.com facebook

Mircea Lucescu ci ha lasciati questa sera. L’infarto che lo aveva colpito qualche giorno fa è stato per lui fatale. In carriera, ha vinto 36 trofei alla guida di 8 squadre. Ha allenato anche Pisa, Inter e Brescia. Lucescu aveva 80 anni. #Lucescu x.com