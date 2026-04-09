Un’indagine del Garante Privacy coinvolge anche l’ex amministratore delegato di una compagnia aerea nazionale. Oltre ai nomi già noti tra gli indagati, si trova ora anche il suo nome nell’elenco ufficiale. La procura ha aperto un filone di inchiesta per corruzione, concentrandosi su presunti illeciti legati a pratiche di gestione e trasparenza. La vicenda riguarda alcuni comportamenti sospetti verificatisi negli ultimi mesi.

Oltre ai nomi pesanti già presenti nella lista degli indagati nell’indagine per corruzione che riguarda il Garante della privacy, figura un nuovo nome: Fabio Lazzerini l’ex amministratore delegato della compagnia aerea E’ emerso un nuovo aggiornamento sull’Indagine Garante Privacy e il caso delle tessere executive di Ita Airways.Stamattina si è verificato un blitz della Guardia di Finanza negli uffici della compagnia aereacon un mandato per acquisire documenti. Secondo quanto riportaRepubblica, la Procura di Roma sta cercando prove concrete sul rapporto tra Ita e il Garante della privacy. Lo scandalo è scoppiato a gennaio e l’indagine ha avuto origine anche dopo l’inchiesta diReport. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Indagine Garante Privacy e Ita Airways: ex Ad nella lista

Garante privacy, indagato per corruzione ex Ad Ita Airways LazzeriniL’ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, risulta indagato nell’inchiesta che riguarda i vertici del Garante per la privacy.

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Temi più discussi: Il Garante privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 31,8 milioni di euro: Accessi indebiti alle informazioni bancarie di oltre 3.500 clienti; Garante Privacy: dopo le dimissioni di Guido Scorza nulla è cambiato. Ghiglia continua a mantenere la carica; Garante sanziona Intesa, le ragioni del provvedimento; Tecnologie digitali e diritto.

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L'ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, è stato iscritto nel registro degli indagati nel procedimento che coinvolge i vertici del Garante della privacy. Nei suoi confronti la Procura di Roma contesta il reato di corruzione. Proprio oggi la Guar - facebook.com facebook