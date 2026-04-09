Indagato per corruzione Fabio Lazzerini ex amministratore delegato di Ita Airways

Fabio Lazzerini, ex amministratore delegato di Ita Airways dal 2020 al 2023 e attualmente ceo di Comtel, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma. Le accuse a suo carico riguardano presunti reati di corruzione e peculato. L’indagine si concentra su attività legate al Garante della Privacy. La notizia è stata resa nota dalle autorità giudiziarie nelle ultime ore.

Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita Airways dal 2020 al 2023 e oggi ceo di Comtel, è indagato per corruzione e peculato dalla procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sul Garante della Privacy. Il filone di indagine riguarda alcune tessere Volare Executive del programma fedeltà di Ita Airways, del valore di 6 mila euro annui, regalate ai componenti del collegio dell’Authority. La notizia arriva dopo il blitz del nucleo Pef della Guardia di Finanza, che si è presentato negli uffici di Ita Airways per acquisire documenti. Fabio Lazzerini (Imagoeconomica). L’ipotesi della procura di Roma. La procura di Roma era alla ricerca di riscontri concreti sul rapporto tra Ita Airways e il Garante per la protezione dei dati personali. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Indagato per corruzione Fabio Lazzerini, ex amministratore delegato di Ita Airways Fabio Lazzerini ex ad Ita Airways indagato per corruzione, riflettori sulle tessere Volare Classe ExecutiveLa procura di Roma ha iscritto l’ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini nel registro delle notizie di reato, con l’accusa di... Garante privacy, indagato per corruzione ex Ad Ita Airways LazzeriniL’ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, risulta indagato nell’inchiesta che riguarda i vertici del Garante per la privacy. Indagato per corruzione Fabio Lazzerini, ex amministratore delegato di Ita AirwaysIndagato per corruzione Fabio Lazzerini, ex amministratore delegato di Ita Airways: nel mirino le card Volare Executive regalate al Garante della Privacy. lettera43.it Ita Airways, l’ex ad Fabio Lazzerini indagato per corruzione. Nel mirino le tessere Volare date al Garante della privacyLa procura di Roma contesta i reati di corruzione e peculato. Lazzerini, ceo di Ita dal 2020 al 2023, è amministratore delegato di Comtel ... milanofinanza.it