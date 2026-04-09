Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un incontro riservato tra un uomo chiamato Matteo e un'altra persona chiamata Teo a Roma. La conversazione tra i due è stata confermata da fonti non ufficiali e riportata dal blog di Nicola Porro. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo dell’informazione, con ipotesi di possibili sviluppi legati a queste figure. Finora, nessuna conferma ufficiale è stata fornita dagli interessati.

Matteo ha incontrato Teo a Roma: il gossip è rimbalzato in queste ore ed è stato raccolto dal blog di Nicola Porro. «Nei salotti romani uno dei chiacchiericci che vanno per la maggiore in queste ore riguarda un riservatissimo incontro» tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi e l’armatore ed editore greco Theodore Kyriakou, nuovo proprietario dell’ex gruppo di De Benedetti prima e degli eredi Agnelli poi. A scrivere la clamorosa indiscrezione Alessandro Sallusti in un articolo in esclusiva sul blog di Porro. Thodoris, anche detto Theodoros o Theo Kyriakou, ha 52 anni ed è quasi coetaneo di Renzi, che ha un anno in meno. È l’erede dell’impero economico fondato dal padre Minos Kyriakou, morto nel 2017. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Incontro segreto a Roma tra Matteo e Theo”: voci di grandi manovre di Renzi con il nuovo editore greco di Repubblica

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