Incitavano alla Jihad e al martirio sui social 2 fermi a Palermo e perquisizioni a 3 minori

Due cittadini stranieri sono stati fermati a Palermo perché sui social, in particolare su TikTok e Instagram, pubblicavano messaggi che richiamavano alla Jihad e al martirio religioso. Le autorità hanno eseguito anche perquisizioni che hanno coinvolto tre minori. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali collegamenti o piani più ampi legati a queste attività online.

(Adnkronos) – Su TikTok e Instagram diffondevano messaggi con richiami alla Jihad e al martirio religioso, per questo due cittadini stranieri sono stati fermati a Palermo. L'accusa è di istigazione a delinquere aggravata dalle finalità di terrorismo. Nel corso della stessa indagine sono stati perquisiti anche tre minorenni accumunati da "una fascinazione per le armi". Immagini. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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