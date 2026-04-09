Incidente tecnico nel centro di Borgofranco d' Ivrea | camion della raccolta rifiuti rovescia il proprio carico in carreggiata

Nella mattina di giovedì 9 aprile 2026, un incidente ha coinvolto un camion della raccolta rifiuti nel centro di Borgofranco d'Ivrea. Il veicolo ha perso il carico di rifiuti sulla carreggiata, causando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e ripulire la strada. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’accaduto.

Disagi nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile 2026, nel centro di Borgofranco d'Ivrea dove un mezzo della raccolta rifiuti della Scs ha perso il proprio carico in carreggiata. L'incidente tecnico è avvenuto all'incrocio tra via Marini e via San Marco, che è stato invaso dall'immondizia. La. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Camion carico di maiali si rovescia sulla statale: strada chiusa in entrambe le direzioniIl mezzo ha sbandato finendo per ribaltarsi su un lato lungo la statale: sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale Un camion carico di maiali... Leggi anche: Incidente sull'A4, carambola con l'auto e finisce nel centro della carreggiata: chiusa l'autostrada tra Venezia e Padova Argomenti più discussi: Donna resta incastrata nelle porte del tram: trascinata per 40 metri davanti ai figli. Paura a Milano; Incidente tra due auto nel centro di Forno di Zoldo: due persone ferite; I droni ucraini sulle Repubbliche Baltiche e le ambiguità degli alleati; Incidente a Fisciano: auto perde il controllo e si ribalta. ERBA (CO)– Intervento di soccorso tecnico urgente nel tardo pomeriggio di sabato a Eupilio, dove due persone, due uomini uno di 48 e uno di 57 anni, sono rimaste coinvolte in un incidente con un parapendio a motore. - facebook.com facebook