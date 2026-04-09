Incidente sulla A13 morta una 52enne di Martellago

Nella serata di martedì 7 aprile si è verificato un incidente sulla A13 Bologna-Padova. Una donna di 52 anni, residente a Martellago e originaria di Milano, ha perso la vita nell’impatto. La vittima, identificata come Ketty Tamara Montagner, era alla guida al momento dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Una donna di 52 anni, Ketty Tamara Montagner, originaria di Milano e residente a Martellago, è morta in un incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 7 aprile lungo la A13 Bologna-Padova. Lo schianto si è verificato attorno alle 23 nel tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Incidente in A13, auto contro un camion: muore una 52enne Ketty Tamara Montagner morta a 52 anni nell’incidente in A13: era madre di tre figliFerrara, 9 aprile 2026 – Auto contro un camion in A13, muore una donna, 52 anni, madre di tre figli. Temi più discussi: Sangue in autostrada: tragico incidente tra un'auto e un camion, muore una donna; Tragedia in A13, auto contro camion. Muore una 52enne; Ferrara, due morti per incidenti stradali: Ketty Tamara Montagner perde la vita in A13, lascia tre figli. Stefano Sordeti finisce con l'auto in un canale; A13, Tir tampona un'auto tra Occhiobello e Villamarzana: morta dottoressa dirigente dell'Ulss 2. Ketty Tamara Montagner morta a 52 anni nell’incidente in A13: era madre di tre figliAlla guida della Ford Kia Stonic che si è schiantato contro un tir in sosta c’era il compagno, l’auto avrebbe colpito la fiancata sinistra del camion. La vittima, 52 anni, di Martellago (Venezia) lavo ... msn.com Incidente in A13, auto contro un camion: muore una 52enneNello schianto feriti anche altri due uomini, trasportati in ospedale a Cona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Altedo per i rilievi ... ilrestodelcarlino.it Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti lungo la circumvallazione esterna (direzione lago patria) per un incidente. Un 45enne pakistano in bici è stato investito da un 53enne in moto - facebook.com facebook Sulla #FiPiLi per incidente 5 km di coda tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio in direzione Pisa #viabiliTOS x.com