Incidente scontro tra auto e camion | traffico bloccato

Oggi pomeriggio a Lesmo si è verificato un incidente tra un'auto e un camion con rimorchio su via Ratti, poco dopo le 15. L’auto si è scontrata con il mezzo pesante mentre quest’ultimo si stava immettendo sulla strada. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire e il traffico è stato immediatamente bloccato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Incidente tra auto e mezzo pesante poco dopo le 15 di oggi, 9 aprile, a Lesmo. Con dinamiche ancora da chiarire, su via Ratti un'auto si è scontrata contro un camion con rimorchio che si stava immettendo sulla via.Sul posto sono subito arrivati i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Brindisi-Lecce, incidente sulla SS613: scontro tra camion e auto, traffico deviato e allarme sicurezza stradale.Un incidente tra un camion e un’auto ha provocato la chiusura della strada statale 613, la Brindisi-Lecce, in direzione sud, all’altezza degli...

Incidente tra camion sull'A1: un ferito grave e traffico bloccatoSerio incidente stradale nella notte tra mercoledì 21 gennaio e giovedì 22, sull'autostrada A1, all'altezza dell'area di servizio Fabro Est in...

Salerno, scontri in autostrada tra tifosi della Casertana e del Catania: traffico bloccato

Temi più discussi: Incidente sulla Tuscolana: scontro tra auto, morti una donna e un 16enne. Tre feriti, tra cui una bambina; Scontro tra auto e autobus a Piario: due ferite lievi; Scontro tra auto e moto a Sona: due feriti gravi; Scontro tra auto e scooter: una ferita grave trasportata con elisoccorso in ospedale.

Incidente a Torino: scontro tra due auto e un furgone, disagi alla circolazioneIncidente stradale a Torino intorno alle 14 di oggi, 9 aprile. In corso Lecce, all’altezza del civico 60, un’auto si è scontrata contro un furgone e, successivamente, è stato coinvolta nel sinistro an ... torinotoday.it

Lesmo: incidente tra camion e auto, anche i vigili del fuoco in via RattiAmbulanza, polizia locale e vigili del fuoco in via Ratti a Lesmo nel primo pomeriggio di giovedì 9 aprile per un incidente che ha coinvolto camion e auto. ilcittadinomb.it

Mathias Tonti, 12 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente sulle nevi di San Martino di Castrozza. Abitava a Cesena ma trascorreva le estati dalla nonna a Roncade. Il padre: «Non cambierei i suoi anni con nulla» - facebook.com facebook

Ore 14.07. In #A12, 5 km di cosa per incidente al km 100+000 tra Carrara e l'allacciamento con la #A15 in direzione Genova #viabiliTOS #breakingnews x.com