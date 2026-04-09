Il 10 febbraio, durante il Tour of Oman, il ciclista franco-cofidis è stato protagonista di un incidente che gli ha provocato gravi lesioni. Dopo la caduta, ha rivolto alcune parole alla moglie, dicendo che si sentiva vicino alla morte e chiedendo di avvisare il loro bambino. Le conseguenze dell’incidente hanno avuto un impatto immediato sulla sua salute e sulla possibilità di continuare la stagione.

Il 10 febbraio, durante il Tour of Oman, il ciclista francese Damien Touzé, atleta della Cofidis, è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha causato lesioni gravi, con conseguenze immediate sulla sua salute e sulla prosecuzione della carriera. Dopo l’impatto, al corridore sono state riscontrate ferite importanti: danni alla milza, fratture a femore e tibia, un serio trauma addominale, lesioni ai legamenti e una perforazione intestinale. In un’intervista rilasciata a L’Équipe, Touzé ha ricostruito le fasi più critiche successive alla caduta, spiegando di aver temuto per la propria vita. Il messaggio alla moglie dopo la caduta. Quando il quadro clinico è peggiorato, il ciclista ha contattato la moglie Sofia con un messaggio che, secondo quanto riferito, esprimeva la gravità del momento: “ Sto per morire. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente mostruoso per il campione, le parole alla moglie: “Sto per morire, dì a nostro figlio…”

Incidente choc per il campione Damien Touzé: “Pensavo di morire”Il 10 febbraio la carriera e la vita del ciclista francese Damien Touzé sono cambiate drasticamente durante il Tour of Oman.

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