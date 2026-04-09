Incidente in via Bonino ci sono feriti

Oggi pomeriggio, intorno alle 16, si è verificato un incidente in via Bonino, vicino all'incrocio con via De Zardo. Un'auto e uno scooter si sono scontrati, causando alcuni feriti, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Incidente intorno alle 16 in via Bonino. Un'auto e uno scooter si sono scontrati in prossimità dell'incrocio con via De Zardo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha prestato soccorso alla persona ferita, insieme a una pattuglia della polizia municipale.Inevitabili le ripercussioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Incidente a Ceciliano, ci sono due feriti graviArezzo, 19 gennaio 2026 – Ci sono due feriti gravi nell’incidente avvenuto questa mattina a Ceciliano. Incidente in autostrada: tir distrutti, ci sono feritiIl conducente di un camion risulta ferito e ricoverato in ospedale dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto lungo il tratto autostradale...