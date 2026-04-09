Incidente in Costiera camion con gru si ribalta | disagi alla circolazione

Questa mattina, a Furore, in Costiera Amalfitana, si è verificato un incidente in cui un camion dotato di gru si è improvvisamente ribaltato lungo la carreggiata. L’episodio ha provocato disagi alla circolazione e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma la strada è rimasta parzialmente chiusa per alcune ore. La situazione ha causato rallentamenti e code lungo la tratta coinvolta.

Dramma sfiorato, questa mattina, a Furore, in Costiera Amalfitana, dove un camion con gru si è improvvisamente ribaltato lungo la carreggiata. Il transito è consentito solo ad auto e moto, dunque non ad autobus e mezzi pesanti. La circolazione è attualmente regolata a senso unico dai carabinieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Camion perde gasolio. Disagi alla circolazione lungo la statale 77Giornata di disagi dalle prime ore di ieri mattina per la circolazione lungo la statale 77 nel tratto urbano, dove la polizia locale è intervenuta... Incidente a Varallo Pombia, camion si ribalta alla rotonda: traffico in tilt sulla Statale 32Incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio, a Varallo Pombia.