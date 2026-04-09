Incidente a Milano ciclista rovina sull' asfalto | gravissima

Una donna di 80 anni è rimasta coinvolta in un incidente in via Pisanello, nella zona di San Siro a Milano, nella mattinata di giovedì 9 aprile. Dopo l'impatto, è caduta sull'asfalto ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso, a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Una ciclista di 80 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo dopo essere rimasta ferita in un incidente in via Pisanello a Milano (zona San Siro) nella mattinata di giovedì 9 aprile. Le sue condizioni sono particolarmente delicate.L’incidenteTutto è accaduto pochi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Incidente in centro a Milano, travolta da una ciclista: gravissima Travolta da un'auto e poi scaraventata sull'asfalto: è gravissima al CivileGrave incidente nella mattinata di oggi (mercoledì 4 febbraio) a Rezzato, dove una donna di circa 80 anni è stata investita da un’auto mentre si... Temi più discussi: Incidente in centro a Milano, travolta da una bici mentre attraversa la ciclabile: gravissima; Milano, donna a piedi investita da una bici sulla pista ciclabile in piazza Lega Lombarda: è grave; Donna investita da una bici a Milano, è grave; Ciclista travolto da un tir, striscia fuori dal mezzo e si salva: miracolato. Incidente a Milano, ciclista rovina sull'asfalto: gravissimaUna ciclista di 80 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo dopo essere rimasta ferita in un incidente in via Pisanello a Milano (zona San Siro) nella mattinata di ... milanotoday.it Incidente in centro a Milano, travolta da una bici mentre attraversa la ciclabile: gravissimaUna pedona di 66 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente con una bicicletta in piazza Lega Lombarda a Milano nel pomeriggio di giovedì 2 aprile. milanotoday.it Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti lungo la circumvallazione esterna (direzione lago patria) per un incidente. Un 45enne pakistano in bici è stato investito da un 53enne in moto - facebook.com facebook Sulla #A1 3 km di coda per incidente tra Firenze Nord e Barberino in direzione Bologna #viabiliTOS x.com