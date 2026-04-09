Inciampare nella storia il gioco serio di Fabrizio Gifuni che racconta il teatro e la memoria dei corpi

Nel suo nuovo spettacolo, Fabrizio Gifuni propone un racconto che unisce teatro e memoria dei corpi. Con un approccio rigoroso e approfondito, l’attore e regista italiano mette in scena un lavoro che esplora le tracce della storia attraverso le parole e le azioni dei personaggi. Gifuni si distingue nel panorama culturale nazionale per la sua capacità di avvicinare il pubblico a temi legati alla memoria storica e alla presenza corporea sul palco.

Fabrizio Gifuni rappresenta uno tra i più rigorosi e profondi registi e attori del panorama italiano contemporaneo; non è solo un interprete, ma un vero "archeologo della parola" e della memoria storica. Formatosi all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico", ha costruito una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Il caso Tortora diventa serie: una delle più gravi ingiustizie giudiziarie italiane torna sullo schermo. Fabrizio Gifuni interpreta il volto di un uomo travolto da accuse false e da un linciaggio mediatico che ha segnato un’epoca. Una storia che resta attuale: l’errore - facebook.com facebook

Grazie a tutti qui e lì. Grazie a @mannocchia Fabrizio Gifuni @valerioaprea Benedetta Orlando Si! Boom! Voilà! Alessio Marzilli. A venerdì prossimo, sempre e comunque @La7tv @welikeduel #propagandalive x.com