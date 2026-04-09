Inchiesta hacker Marcell Jacobs spiato per 10mila euro in contanti

Un’indagine ha rivelato che Marcell Jacobs è stato vittima di uno spionaggio, con un'operazione pagata 10.000 euro in contanti. Secondo le informazioni disponibili, l’attività di sorveglianza si è protratta per un certo periodo, senza che siano stati forniti dettagli sulla durata o i metodi utilizzati. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno approfondendo le indagini per chiarire i responsabili.

L’operazione di spionaggio nei confronti di Marcell Jacobs è stata pagata “10.000 euro in contanti”. Lo si legge nell’avviso di conclusione indagini preliminari dell’ inchiesta Equalize che la Procura di Milano ha notificato a Giacomo Tortu, fratello del campione olimpico della 4X100 metri, Filippo Tortu (estraneo all’indagine), che avrebbe commissionato a una serie di investigatori e hacker un dossier sul “presunto utilizzo di sostanze dopanti” da parte dell’atleta doppia medaglia d’oro di Tokyo 2021. Oltre al fratello di Tortu e all’ex super poliziotto di Equalize deceduto, Carmine Gallo, sono altri tre gli indagati per accesso abusivo a sistema informatico e intercettazioni illegali: il mediatore del pagamento, Giovanni Azzena, l’investigatore privato Lorenzo Di Iulio e Gabriele Pegoraro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta hacker, Marcell Jacobs spiato per 10mila euro in contanti Leggi anche: Atletica, Mei: “Marcell Jacobs torna ad allenarsi con Paolo Camossi” Leggi anche: Jacobs torna con Camossi: Marcell riparte dall’allenatore dell’estate d’oro 2021 «Marcell Jacobs spiato per 10mila euro»: chat violate, pagamento in contanti e l’ombra sul fratello di Filippo TortuUn presunto spionaggio pagato in contanti, con l’obiettivo di cercare prove su un possibile utilizzo di sostanze dopanti. È questo il quadro che emerge dalla seconda ... ilmattino.it Jacobs, la mamma: «Da bambino ha sofferto molto. Vorrei rivedere Marcell ai Giochi, la decisione sul futuro sarà solo sua»Dopo il flop di Marcell Jacobs ai Mondiali di Tokyo 2025 e le successive dichiarazioni dubbiose sul proprio futuro, ha parlato la mamma dell'atleta azzurro. Di seguito la sua intervista a Il ... ilmessaggero.it