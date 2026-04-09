La Lega del Ciclismo Professionistico ha annunciato l’introduzione di nuovi incentivi destinati ai piccoli comuni italiani. Secondo il presidente Roberto Pella, queste risorse rappresentano uno strumento importante per finanziare anche infrastrutture sportive come i velodromi. La decisione mira a sostenere lo sviluppo locale e a favorire la crescita delle strutture dedicate al ciclismo nelle comunità di minori dimensioni.

La Lega del Ciclismo Professionistico, nella figura del presidente Roberto Pella, il quale è anche vicepresidente ANCI e delegato allo Sport, ha partecipato alla Camera dei Deputati alla presentazione di “ Sport Missione Comune 2026 “, un’importante iniziativa dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, in collaborazione proprio con ANCI. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, l’amministratore delegato dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Antonella Baldino, ed il presidente dell’ICSC, Beniamino Quintieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Incentivi per i piccoli comuni. Pella: “Strumento fondamentale per finanziare anche i velodromi”

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