Incendio in un palazzo a fuoco la lavanderia

Nelle prime ore di oggi, 9 aprile, si è verificato un incendio in un edificio residenziale di viale Cimitero a Meda. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte all’interno di una lavanderia al piano terra dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Non risultano persone ferite o coinvolte direttamente nell’incidente.

Incendio nelle prime ore di oggi, 9 aprile, a Meda in viale Cimitero. Poco dopo mezzanotte le fiamme sono divampate in una lavanderia situata al piano terra di una palazzina residenziale.Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe serbatoio provenienti dai distaccamenti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Lecco, scoppia un incendio in una lavanderia automatica: evacuato un palazzo di tre pianiLecco, 28 gennaio 2026 – I vigili del fuoco hanno evacuato un palazzo di tre piani. Incendio a Torino Mirafiori Sud: a fuoco la facciata di un palazzo, danni ingentiUn incendio è divampato sulla facciata esterna del palazzo di via Artom 81 a Torino nella notte di oggi, giovedì 9 aprile 2026. Incendio in un palazzo di 7 piani a Milano, morta una donna Temi più discussi: Incendio in centro a Milano, fiamme (dal forno) devastano un appartamento: un ferito; Incendio: a fuoco la facciata di un palazzo, danni ingenti; Scoppia un incendio nelle case popolari di Cologno Monzese: in fiamme 3 appartamenti, evacuato il palazzo; Incendio in via Artom: fiamme sulla facciata di un palazzo. Identificata una donna. Incendio in un palazzo a Torino nel quartiere Mirafiori Sud, nessun feritoNelle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scaturito dalla facciata di un palazzo residenziale di via Artom ... italpress.com Torino, palazzo in fiamme nella notte: rogo sulla facciata in via ArtomSei squadre dei vigili del fuoco in azione dalle 4 del mattino per domare l’incendio su un edificio di dieci piani. Nessun ferito, ma paura tra i residenti ... giornalelavoce.it CRONACA. PRIMO INCENDIO DELL’ANNO NEL VALLO DI DIANO - facebook.com facebook Spaventoso #incendio in un'azienda agricola a #Campogalliano – Video x.com