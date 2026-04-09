Incendio in un palazzo a fuoco la lavanderia

Nelle prime ore del 9 aprile a Meda, un incendio si è sviluppato in una lavanderia al piano terra di un edificio residenziale in viale Cimitero. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte, coinvolgendo l’ambiente dedicato alle attività di lavanderia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.

Incendio nelle prime ore di oggi, 9 aprile, a Meda in viale Cimitero. Poco dopo mezzanotte le fiamme sono divampate in una lavanderia situata al piano terra di una palazzina residenziale.Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe serbatoio provenienti dai distaccamenti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Lecco, scoppia un incendio in una lavanderia automatica: evacuato un palazzo di tre pianiLecco, 28 gennaio 2026 – I vigili del fuoco hanno evacuato un palazzo di tre piani. Incendio in un palazzo di 7 piani a Milano, morta una donna Temi più discussi: Incendio in centro a Milano, fiamme (dal forno) devastano un appartamento: un ferito; Incendio: a fuoco la facciata di un palazzo, danni ingenti; Incendia la facciata di un palazzo, fermata una giovane: Avevo freddo, ho acceso dei rifiuti; Incendio in un palazzo, a fuoco la lavanderia. Incendio a Torino Mirafiori Sud: a fuoco la facciata di un palazzo, 100mila euro di danni. Ad appiccarlo (per scaldarsi) una donna, arrestataUn incendio è divampato sulla facciata esterna del palazzo di via Artom 81 a Torino nella notte di oggi, giovedì 9 aprile 2026. L'edificio di dieci piani è stato evacuato ma non ci sono state persone ... torinotoday.it Incendio in un palazzo a Torino nel quartiere Mirafiori Sud, nessun feritoNelle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scaturito dalla facciata di un palazzo residenziale di via Artom ... italpress.com Taurano, incendio in casa: anziana gravemente ustionata - GUARDA IL SERVIZIO #StileTv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook È doloso l’incendio in un palazzo di 10 piani in via Artom a Torino: fermata una donna x.com