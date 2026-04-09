Incendio in casa a Turano Avellino due donne ustionate | una è gravissima Appartamento pieno di bombole

Un incendio scoppiato in un’abitazione a Turano, in provincia di Avellino, ha causato gravi ustioni a una donna, colpita sull’80 per cento del corpo, e ferite anche alla convivente. L’appartamento era pieno di bombole di gas, il che ha complicato le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno trasportato le ferite in ospedale.