Incendio a Pozzuolo | allarme amianto restrizioni per cibo e allevamenti

Nella zona di Pozzuolo, ieri un incendio ha coinvolto un’area che ha portato le autorità a emettere restrizioni riguardo al consumo di cibo e alle attività di allevamento nella vicina Castiglione del Lago. È stato segnalato un allarme amianto, e le misure di cautela sono state adottate per tutelare la popolazione. Nessun dettaglio sulle cause dell’incendio o sulle conseguenze immediate è stato reso noto.

Le autorità hanno emesso misure di cautela per la popolazione di Castiglione del Lago a seguito dell’incendio che ha colpito ieri la zona di Pozzuolo. L’evento ha interessato un’area caratterizzata da una bassa densità di abitanti, ma ha sollevato preoccupazioni specifiche a causa della presenza di una copertura in amianto nel luogo del rogo. Dopo le verifiche tecniche effettuate da Arpa Umbria e dai tecnici della Usl Umbria 1, è stata emanata l’ordinanza per garantire la protezione sanitaria dei residenti e dell’ambiente circostante. si trova entro un raggio di 300 metri dal punto dell’incendio, sono state stabilite indicazioni precise: è necessario lavare accuratamente i prodotti vegetali destinati al consumo, con un particolare sulle verdure a foglia larga. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Pozzuolo: allarme amianto, restrizioni per cibo e allevamenti Leggi anche: Allevamenti e macellazioni sospette. Allarme tra Paperino e San Giorgio Allarme carburante sugli aerei: scattano le restrizioni in quattro aeroportiScattano le prime restrizioni negli aeroporti italiani per quanto riguarda l'uso dei.