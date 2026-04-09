Incendio a Laveno | 220 specialisti in campo per salvare i boschi

Durante le festività pasquali, un incendio ha interessato circa 22 ettari di boschi sopra Laveno Mombello, coinvolgendo 128 volontari e 220 specialisti impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento. L’evento ha richiesto un intervento coordinato tra squadre di vigili del fuoco e volontari, con l’obiettivo di limitare i danni alla vegetazione. Le operazioni sono proseguite per diversi giorni nel tentativo di domare le fiamme.

Un incendio ha devastato circa 22 ettari di vegetazione nei boschi situati sopra Laveno Mombello durante il periodo che va dalla Pasqua alla Pasquetta, mobilitando un contingente di 128 volontari per il contenimento delle fiamme. La gestione dell’emergenza ha messo in luce l’efficacia operativa del sistema di protezione civile locale, basato su una struttura organizzata e non su interventi improvvisati. La macchina organizzativa della Comunità Montana Valli del Verbano. L’intervento sul territorio di Laveno Mombello non è stato il frutto di una reazione spontanea, ma il risultato di un meccanismo strutturato che vede coinvolte 20 diverse organizzazioni, spaziando dai gruppi comunali a quelli intercomunali fino agli enti del terzo settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Laveno: 220 specialisti in campo per salvare i boschi Maxi incendio devasta i boschi di Laveno: in azione anche un canadairLaveno Mombello (Varese), 5 aprile 2026 – Da ieri, sabato 4 aprile, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel territorio di Laveno Mombello... Maxi incendio in Appennino, elicotteri e Canadair per salvare i boschiAlto Reno Terme (Bologna), 7 aprile 2026 – Una lunga linea di fuoco sul crinale dell’Appennino, tra le località di Biagioni e Pracchia, ha... Nell’incendio di Laveno impegnati 128 volontari: Una rete fondamentale per il territorioDietro ogni intervento non c’è improvvisazione, ma un sistema organizzato Oggi sul territorio ci sono 20 gruppi organizzati, il prossimo corso per l'antincendio a maggio ... varesenews.it Incendio a Laveno Mombello: fiamme spente dopo tre giorniSi è concluso alle 15.22 di martedì 7 aprile l’incendio che per tre giorni ha colpito i boschi sopra Laveno Mombello, nella zona di Monteggia, in località Montecristo. Il rogo, divampato nel ... laprovinciadivarese.it