In trasferta da Ravenna in Brianza mette a segno 9 furti in due mesi | arrestato

Un uomo di 41 anni, residente a Ravenna e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Nei due mesi precedenti, l’uomo aveva compiuto nove furti in negozi della zona della Brianza, mentre si trovava in trasferta dalla sua città di residenza. L’indagine ha portato all’identificazione del soggetto, già noto alle forze dell’ordine.

In trasferta da Ravenna in Brianza per mettere a segno nove colpi nei negozi della zona. L’uomo – un 41enne residente a Ravenna, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine – è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Rapinatori in trasferta da Milano alla Brianza: due richieste di condannaDesio (Monza Brianza), 20 Febbraio 2026 - Due richieste di condanna per i rapinatori in trasferta da Milano che lo scorso ottobre erano stati notati... Commette nove furti in giro per la Brianza: arrestato un 41enneSeregno (Monza), 9 aprile 2026 – Tra febbraio e marzo si è reso protagonista di ben nove furti a danno di esercizi commerciali e aziende di Seregno,... Temi più discussi: Calcio. Con un'altra doppietta di Fischnaller il Ravenna ritrova il successo in trasferta dopo quattro mesi; Terza vittoria di fila per il Ravenna. Sconfitto il Forlì; Calcio, volata promozione e playoff: il percorso del Ravenna per inseguire il sogno della serie B; Il Pineto cade di misura a Ravenna. Serie B - Stop per la Luiss Basket in casa della OraSì RavennaLa Luiss Basket torna in campo nel sabato prima di Pasqua a Ravenna, affrontando i padroni di casa dell'OraSì: in trasferta, i capitolini sono sconfitti per 76-66. La Luiss, con ... pianetabasket.com Nella giornata di Arezzo-Ascoli, il Ravenna cerca una vittoria in trasferta che manca da 4 mesiRush finale per il Ravenna del calcio (terzo in classifica nel girone B del campionato nazionale di Serie C) che domenica sera, 29 marzo (calcio d'inizio ... ravennaedintorni.it #Ravenna #Presentazioni "Scritture di frontiera" (17:30) #FREETIME x.com La darsena di Ravenna - facebook.com facebook