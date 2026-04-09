In rampa di lancio i lavori nel centro storico e in alcune arterie urbane | le vie interessate dalle manutenzioni

Sono iniziati i lavori di manutenzione e riqualificazione nel centro storico e in alcune vie principali della città. Le operazioni interessano diverse arterie urbane, coinvolgendo interventi finalizzati a migliorare le condizioni delle strade e dei marciapiedi. Le attività sono in corso e coinvolgono diverse zone della città, con l’obiettivo di aggiornare e rendere più sicure le principali vie di accesso e transito.

FABRIANO - Proseguono i lavori sul fronte della manutenzione e riqualificazione delle strade cittadine. La giunta comunale ha approvato due rilevanti interventi infrastrutturali che interesseranno sia il centro storico sia alcune delle principali arterie urbane. Il primo riguarda via Cialdini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Roma, interruzione di energia elettrica in centro: le vie interessate A volte ritornano. Il Tar riporta i camion bar in centro: le vie e le piazze interessateDiversi operatori commerciali si erano rivolti ai giudici amministrativi per annullare la delibera approvata a dicembre 2025 I camioncini che vendono... Temi più discussi: Da Bartesaghi a Koleosho: tutti gli Under 21 in rampa di lancio per rifare grande l'Italia; ETF, la svolta è già in corso: attivi al 20% delle masse in cinque anni e piattaforme digitali in rampa di lancio; Genoa, Sabelli in rampa di lancio. Niente Juve per Norton-Cuffy; Artemis II in rampa di lancio: l’umanità torna sulla Luna. Qui nascono e crescono le Startup che dalla Lombardia cambiano il mondo: le nuove 10 in rampa di lancioComoNExT consolida il proprio ruolo di polo dell’’innovazione lanciando due iniziative complementari che confermano la natura concreta e multidisciplinare del suo ecosistema: l’avvio della Fase 2 del ... comozero.it Pagina 1 | Da Bartesaghi a Koleosho: tutti gli Under 21 in rampa di lancio per rifare grande l'ItaliaLa squadra di Baldini, da cui sono già saliti Palestra e Pisilli, convince per gioco e risultati. E brillano anche Under 19 e Under 17 ... tuttosport.com Misterbianco, finanziati lavori sulla rampa della SS 121 #Cronaca #finanziamenti #lavori #misterbianco #rampa #statale #strada - facebook.com facebook Fantacalcio, sono in rampa di lancio: 5 giocatori per il rush finale x.com