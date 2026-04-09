Prima di partire per la Luna, l'equipaggio della missione Artemis II ha ricevuto in anticipo un regalo speciale: un film che li ha ispirati e accompagnati nel percorso verso lo spazio. La pellicola, scelta come fonte di motivazione, è stata proiettata durante la quarantena prima del lancio, creando un collegamento tra il mondo cinematografico e l’avventura spaziale in corso.

C’è un dettaglio affascinante che lega la missione Artemis II, attualmente in viaggio verso la Luna, al cinema contemporaneo. Un filo invisibile che connette l’impresa spaziale più ambiziosa degli ultimi decenni a un film di fantascienza che sta dominando i botteghini mondiali. Gli astronauti Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch hanno avuto un’anteprima esclusiva di Project Hail Mary durante la quarantena pre-lancio, un’esperienza che l’astronauta canadese Hansen ha definito “ un vero regalo “. I quattro membri dell’equipaggio si trovano ora a bordo della navicella Orion della NASA, impegnati in un viaggio di 10 giorni che li porterà a orbitare attorno alla Luna, spingendosi oltre 400. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - In quarantena prima del viaggio verso la Luna, il film che ha ispirato l’equipaggio di Artemis II: “Un vero regalo”

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