In Premier League ci sono attualmente tredici squadre che competono per qualificarsi alla Champions League. La rappresentanza inglese nel torneo continentale è evidente, con molte formazioni che si contendono un posto nella fase a gironi. La presenza numerosa di club inglesi riflette una partecipazione consistente, mentre la qualità delle squadre si confronta con le prestazioni di altre nazionali. La competizione tra le squadre inglesi si fa sempre più serrata, con obiettivi di alto livello.

Gli inglesi non sono mai contenti, o forse sono solo dei perfezionisti abituati benissimo. In ogni caso mentre il Telegraph segnala che l’anno prossimo – se si allineassero tutti i pianeti – la Premier ritrovarsi a mandare addirittura sette squadre in Champions, The Athletic si pone un problema di controllo della qualità: la corsa Champions League nel campionato inglese assomiglia sempre meno a una selezione d’élite e sempre più a una mischia da metà classifica. Con il quinto posto che quest’anno vale la qualificazione grazie al ranking Uefa, la soglia d’ingresso si è abbassata e il livello medio della lotta sembra diluito: non una volata da cavalli di razza, ma una rissa confusa in cui tutti inciampano e nessuno scappa davvero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Premier ci sono 13 squadre in lotta per la Champions, un dominio inglese (o è la qualità che si abbassa)

Alla stampa inglese la nuova Champions non piace: le loro squadre sono troppo forti, e si annoianoIl Times: "Quella che dovrebbe essere una vetrina del meglio del calcio europeo inizia a sembrare un'inconsapevole pubblicità della sua debolezza"...

Euroflop inglese in Champions: le squadre di Premier come "pugili ubriachi"Un Eurodisastro non era certo quello che il calcio inglese aveva in mente per l’andata degli ottavi di Champions League.

Argomenti più discussi: In Italia giocano davvero troppi stranieri? Il caso Premier, la sentenza Bosman e cosa dicono i numeri; Il Var ci ha tolto la gioia, in Inghilterra sicuri! La risposta Premier: Ridurre al minimo...; Regole sugli stranieri, mercato, tutela dei vivai: all'estero fanno così; De Zerbi torna in Premier: missione salvezza con il Tottenham - BresciaToday.

JD Vance in Ungheria per mostrare il sostegno di Trump al premier nazionalista. Al Mathias Corvinus Collegium ha concluso la sua visita ufficiale, l'università laboratorio sovranista dove i Maga americani sono venuti a studiare il 'modello Orban'. Servizio di R - facebook.com facebook

Vincenzo #Italiano: “Sappiamo il valore in Premier e in Europa dell’ #AstonVilla che sulla carta è migliore di noi. Loro hanno grandi individualità. Chance di qualificazione in semifinale di EL 50 e 50. Abbiamo le chance per giocarcela, ma servirà grande conc x.com