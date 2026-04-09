In Malatestiana si impara giocando | nel fine settimana momenti di lettura interattiva per bimbi e famiglie

Sabato 11 aprile, la Biblioteca Malatestiana organizza un nuovo incontro della rassegna “Malatestiana Gaming in Mediateca”. L’evento è rivolto a bambini e famiglie e prevede momenti di lettura interattiva, con l’obiettivo di unire il gioco e l’apprendimento. La biblioteca apre le sue porte per un’attività che combina divertimento e coinvolgimento culturale, offrendo un’occasione di aggregazione nel fine settimana.

Sabato 11 aprile la Biblioteca Malatestiana apre le porte a un nuovo appuntamento della rassegna “Malatestiana Gaming in Mediateca”, con un evento pensato per unire divertimento e crescita. Dalle ore 15 alle ore 18, famiglie, insegnanti e ragazzi potranno partecipare a un pomeriggio dedicato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it In Malatestiana prosegue la rassegna dedicata al documentario e al cinema d'autore: nel fine settimana "The shadow scholars"Prosegue la programmazione della Sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana, con un calendario ricco e variegato che attraversa il documentario...