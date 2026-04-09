In lutto l' editorialista unico con il turbante in testa

Un editorialista noto per indossare un turbante è deceduto. La sua figura era associata a posizioni forti e spesso controverse, e ora si apre una discussione sui commenti che seguiranno la sua morte. Alcuni media iraniani potrebbero cercare di presentare i fatti in modo favorevole, mentre altri potrebbero usare il suo esempio per commentare le tensioni in atto. La notizia suscita attenzione e attese su come verrà interpretata.

Adesso proveranno a raccontarci che hanno vintogli ayatollah, e citeranno i giornali di Teheran: un po' come far fare il commento della Seconda Guerra Mondiale ai propagandisti del Fuhrer. Poi cercheranno di convincerci che tutto rimarrà come prima. Falso. Certo, Trump è un tipaccio, sa farsi detestare e, proprio come Netanyahu, ha rinunciato a rivolgersi alle menti e ai cuori delle opinioni pubbliche occidentali. E qui sbaglia, perché nel nostro tempo compiere anche un'impresa facile (figurarsi una difficilissima) contro i sentimenti delle persone significa andare contromano in autostrada. Ciò detto, in questa partita, Trump per ora sta guidando il gioco. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In lutto l'«editorialista unico» con il turbante in testa Referendum, il nuovo sondaggio YouTrend: No in vantaggio con affluenza bassa, testa a testa con più votantiIl No in vantaggio in uno scenario con affluenza bassa, testa a testa con il Sì in caso di affluenza alta. La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? La morte di Khamenei è la notizia del giorno, e Il Tempo può rivendicare le nostre copertine degli ultimi dieci giorni con l'intervista a Reza... Temi più discussi: Il giornalista Roberto Arditti in gravissime condizioni, smentita la notizia della morte; Morto Roberto Arditti, il giornalismo perde una voce influente della comunicazione · CosenzaChannel.it; Addio a Roberto Arditti, giornalista ed ex direttore de Il Tempo; Roberto Arditti è morto, Milano in lutto. In lutto l'«editorialista unico» con il turbante in testaAdesso proveranno a raccontarci che hanno vintogli ayatollah, e citeranno i giornali di Teheran: un po’ come far fare il commento della Seconda ... iltempo.it Morto il giornalista Roberto Arditti autore di Porta a Porta e direttore de Il Tempo, organi saranno donatiIn condizioni gravi per infarto il giornalista Roberto Arditti, editorialista ed ex direttore de Il Tempo, oltre che autore di Porta a Porta ... virgilio.it Sport italiano in lutto - facebook.com facebook LUTTO PER IL COMICO CLAUDIO LAURETTA: IL PADRE DOMENICO, 85 ANNI, È MORTO DOPO ESSERE STATO--- x.com