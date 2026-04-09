Iling-Junior ai margini | seconda mancata convocazione col Pisa per l’ex Juve Cosa succede

L’attaccante, che in passato ha vestito la maglia di una squadra di Serie A, non è stato convocato per la seconda volta consecutiva in occasione della partita contro il Pisa. La sua presenza in campo è stata esclusa anche in questa occasione, non risultando tra i calciatori scelti dall’allenatore per la rosa ufficiale. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni di questa esclusione.

nella carriera dell’esterno inglese?. l destino sa essere beffardo: proprio mentre Bologna e Aston Villa, due club legati al suo passato recente, si incrociano in Europa League, per Samuel Iling-Junior arriva l’ennesima mazzata. L’esterno inglese è stato escluso per scelta tecnica dai convocati del Pisa per la sfida contro la Roma, segnando la sua seconda assenza consecutiva. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La parabola dell’ex Juventus, classe 2003, è emblematica. Solo un anno fa Massimiliano Allegri lo schierava titolare nella finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta; oggi, il ventiduenne sembra aver smarrito la bussola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Iling-Junior ai margini: seconda mancata convocazione col Pisa per l’ex Juve. Cosa succede Leggi anche: Zauli sull’ex Juve Iling Junior: «Un giocatore di alto livello. Ecco cosa mi aspetto da lui al Pisa. Sul suo ruolo…» Leggi anche: Ritorno in Serie A per Iling-Junior: l’ex Juve approda al Pisa Si parla di: Le decisioni di Hiljemark confermano che Lorran e Iling-Junior in questo Pisa sono lontani dal progetto. Iling Junior ai margini anche a Pisa: che fine ha fatto il talento della Juventus?Nel giorno in cui si affrontano in Europa League due sue ex squadre, il Bologna e l'Aston Villa, è arrivata la notizia della seconda mancata. tuttomercatoweb.com La Juve ritrova Iling-Junior, l'ex bimbo prodigio del Chelsea sacrificato per Douglas LuizPresenza fissa delle nazionali giovanili inglesi, l'esterno arrivò a Torino nel 2020: ceduto all'Aston Villa per 14 milioni di euro per acquistare il brasiliano, è pronto a tornare all'Allianz Stadium ... gazzetta.it