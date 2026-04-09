Ilaria Salis ha trasferito la propria residenza in un altro indirizzo, dopo che è emerso che condivideva l’abitazione con il suo portaborse assunto dal comune. La donna aveva inizialmente mantenuto la residenza presso l’abitazione condivisa, ma in seguito ha deciso di spostarla, probabilmente in risposta alle indagini in corso. La vicenda riguarda anche il rapporto tra la donna e l’ente pubblico per cui lavora.

Potrebbe esserci una svolta clamorosa nella vicenda che riguarda Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin, finito al centro delle polemiche dopo che sono stati trovati insieme in una stanza di hotel alle sette di mattina a Roma, durante un controllo di polizia nei giorni scorsi. E’ quanto emerge da un‘inchiesta de ‘Il Giornale’. Così, alla trasmissione Cartabianca, l’eurodeputata di Avs aveva dichiarato: “Ivan Bonnin non è il mio fidanzato, ma un mio caro amico e collaboratore parlamentare, che si è appoggiato nella mia stanza”. Da quanto risulta al quotidiano, fino a fine marzo 2026 Ilaria Salis e Ivan Bonnin sono stati residenti nello stesso indirizzo in una casa di Milano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ilaria Salis, spunta casa in comune con il portaborse assunto

Esplode il caso Salis, spunta casa in comune con il portaborse assunto(Adnkronos) – Potrebbe esserci una svolta clamorosa nella vicenda che riguarda Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin, finito al...

Il caso Salis ora esplode: spunta la casa in comune con il portaborse assuntoPotrebbe esserci una svolta clamorosa nella vicenda che riguarda Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare pregiudicato Ivan Bonnin, finito al...

Temi più discussi: Il caso Salis ora esplode: spunta la casa in comune con il portaborse assunto; Controllo in hotel per Ilaria Salis prima del corteo ''No Kings'': cosa sta succedendo?; Milano è casa di molti popoli: così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo; Caso Salis, spunta un nuovo nome e fa tremare: condanne e incarichi istituzionali | Si mette male.

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Perché tutti parlano di Ilaria Salis? C’entra la casa e scoppia la polemicaIlaria Salis è al centro di una polemica che riguarda l’assistente parlamentare Ivan Bonnin e una casa. Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin sono al centro di una polemica, che ... novella2000.it

Francesco Giubilei. . Ilaria Salis era residente nello stesso indirizzo del suo assistente parlamentare Ivan Bonnin fino al 29 marzo e ha cambiato residenza il giorno dopo il controllo di polizia in cui era in una camera di hotel con Bonnin. Grave violazione del - facebook.com facebook

Prima Ilaria Salis e ora la sua collega di partito Hassan. Nella sinistra europea sono sempre più evidenti i legami con gruppi sovversivi e fondamentalisti. Salis con i suoi amici della “banda del martello” è accusata di essere andata in giro per l’Europa a co x.com