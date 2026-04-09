Un eurodeputato è stato invitato a restituire le somme percepite dal Parlamento Europeo e a dimettersi, secondo quanto dichiarato da un esponente di un partito di destra. La richiesta si basa sul fatto che l’eurodeputata avrebbe vissuto fino a pochi giorni fa con un collaboratore. La stessa eurodeputata è accusata di aver ricevuto fondi illeciti, con l’intervento di un rappresentante politico che ha chiesto anche un eventuale procedimento in Ungheria.

L’eurodeputata di Avs Ilaria Salis “restituisca le somme” percepite dal Parlamento Europeo “di tasca sua, se attribuite illecitamente, e già che c’è si dimetta e si faccia processare in Ungheria”. Lo dichiara Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr, in una nota, riprendendo lo scoop de Il Giornale, che parla di convivenza della europarlamentare comunista con il collaboratore Ivan Bonnin, che ha precedenti penali non solo per reati politici. Se fosse confermato quanto emerso dall’inchiesta de ‘il Giornale’ – aggiunge Cavedagna – che vedrebbe Ilaria Salis aver convissuto fino a fine marzo 2026 (sostanzialmente fino al... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Ilaria Salis ha vissuto col suo collaboratore fino a pochi giorni fa”. FdI: “Restituisca i soldi e si dimetta”

Ilaria Salis sotto accusa: Fdi chiede chiarezza su fondi europei e collaboratoreL'eurodeputata di Avs Ilaria Salis "restituisca le somme" percepite dal Parlamento Europeo "di tasca sua, se attribuite illecitamente, e già che c’è...

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Ilaria Salis e la presunta relazione con Ivan Bonnin, l'accusa di Cerno sul Giornale: Ha cambiato domicilioTommaso Cerno su Il Giornale ricostruisce la presunta relazione tra Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin. Gli indizi raccolti ... virgilio.it

Francesco Giubilei. . Ilaria Salis era residente nello stesso indirizzo del suo assistente parlamentare Ivan Bonnin fino al 29 marzo e ha cambiato residenza il giorno dopo il controllo di polizia in cui era in una camera di hotel con Bonnin. Grave violazione del - facebook.com facebook

Prima Ilaria Salis e ora la sua collega di partito Hassan. Nella sinistra europea sono sempre più evidenti i legami con gruppi sovversivi e fondamentalisti. Salis con i suoi amici della “banda del martello” è accusata di essere andata in giro per l’Europa a co x.com