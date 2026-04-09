Il vero e il vetro a Modena la riscoperta di Nella Nobili poeta e operaia

Il vero e il vetro, di e con Donatella Allegro, è l’ultimo appuntamento per la Stagione 202526 di Ars Poetica, la rassegna dedicata alla poesia di Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale pensata per il Ridotto del Teatro Storchi di Modena.In scena venerdì 10 aprile alle ore 20.30, Il vero e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Dantedì: il Sommo Poeta nella musica italiana (e internazionale)Oggi, 25 marzo, si celebra il Dantedì, ovvero la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.

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I cent’anni di Nella Nobili, geniale poetessa bolognese cresciuta in fabbricaTesta dura e carattere fiero, Nella Nobili. Non c’è verso che si dia il minimo affanno per imporsi all’attenzione altrui, o far riconoscere il proprio valore», scriveva Giuseppe Galassi nel ’48. La ... bologna.repubblica.it

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