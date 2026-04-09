Dopo le tensioni recenti, l’attenzione si sposta sullo Stretto di Hormuz, considerato un punto chiave per il futuro della regione. Nonostante un eventuale calo delle ostilità, la possibilità che il regime iraniano utilizzi questa via strategica come leva di pressione rimane concreta. La questione evidenzia come il controllo dello stretto possa influenzare gli equilibri geopolitici e le rotte commerciali a livello mondiale.

Anche se le principali ostilità dovessero attenuarsi, il Golfo non tornerà alla normalità. Il regime residuo iraniano potrebbe usare lo Stretto di Hormuz come uno strumento permanente di leva, bloccando la regione in una nuova era di instabilità gestita con conseguenze globali. Nelle sue recenti dichiarazioni pubbliche, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito soprattutto un punto: Washington non ha ancora definito un ordine postbellico stabile. Ciò resta vero anche dopo che gli Stati Uniti e l’Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane, legato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e all’avvio di colloqui su un più ampio quadro negoziale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il vero dopoguerra nel Golfo si giocherà a Hormuz. L’analisi di Vicenzino

Il vero dopoguerra nel Golfo si giocherà a Hormuz. Il punto di VicenzinoAnche se le principali ostilità dovessero attenuarsi, il Golfo non tornerà alla normalità.

Tregua a rischio: Israele bombarda il Libano, l’Iran richiude lo Stretto di Hormuz, gli Usa non si ritirano e Trump minaccia di riprendere la guerra. Ma nel Golfo non si registrano attacchiA poco più di ventiquattro ore dall’annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e a un giorno dall’inizio dei colloqui di pace previsti...