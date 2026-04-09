Il Golfo del Golfo si prepara a un nuovo capitolo dopo il conflitto, con l’attenzione rivolta allo Stretto di Hormuz. Anche se le ostilità si riducono, il regime iraniano potrebbe continuare a sfruttare questa via strategica come leva di pressione, mantenendo la regione in uno stato di instabilità. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni di portata globale, rendendo la questione ancora più complessa e delicata.

Anche se le principali ostilità dovessero attenuarsi, il Golfo non tornerà alla normalità. Il regime residuo iraniano potrebbe usare lo Stretto di Hormuz come uno strumento permanente di leva, bloccando la regione in una nuova era di instabilità gestita con conseguenze globali. Nelle sue recenti dichiarazioni pubbliche, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito soprattutto un punto: Washington non ha ancora definito un ordine postbellico stabile. Ciò resta vero anche dopo che gli Stati Uniti e l’Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane, legato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e all’avvio di colloqui su un più ampio quadro negoziale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il vero dopoguerra nel Golfo si giocherà a Hormuz. Il punto di Vicenzino

Tregua a rischio: Israele bombarda il Libano, l’Iran richiude lo Stretto di Hormuz, gli Usa non si ritirano e Trump minaccia di riprendere la guerra. Ma nel Golfo non si registrano attacchiA poco più di ventiquattro ore dall’annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e a un giorno dall’inizio dei colloqui di pace previsti...

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