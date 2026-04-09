Il Terminus e il Bar delle Terme | nuove proposte gastronomiche a Como
Nel centro di Como, l’Albergo Terminus, recentemente integrato nella Collezione di Villa d'Este, ha aggiornato l’offerta culinaria del Bar delle Terme, un locale storico frequentato dai residenti della zona. La struttura si affaccia sul Lungo Lario Trieste e rappresenta un punto di riferimento per la città. Barbara Gibellini, Acting General Manager, ha sottolineato il rinnovamento della proposta gastronomica senza fornire dettagli specifici.
Nel cuore di Como, affacciato sul Lungo Lario Trieste, l’Albergo Terminus, entrato a far parte della Collezione di Villa d'Este, ha rinnovato la sua proposta gastronomica al Bar delle Terme, storico punto di incontro dei comaschi, come ricorda Barbara Gibellini, Acting General Manager anche di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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