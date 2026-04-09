Il Terminus e il Bar delle Terme | nuove proposte gastronomiche a Como

Nel centro di Como, l’Albergo Terminus, recentemente integrato nella Collezione di Villa d'Este, ha aggiornato l’offerta culinaria del Bar delle Terme, un locale storico frequentato dai residenti della zona. La struttura si affaccia sul Lungo Lario Trieste e rappresenta un punto di riferimento per la città. Barbara Gibellini, Acting General Manager, ha sottolineato il rinnovamento della proposta gastronomica senza fornire dettagli specifici.