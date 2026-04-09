Nel Sud Italia, un investimento di otto milioni di euro viene destinato alla Campania per l'acquisto di arredi destinati a nidi e scuole materne. L'obiettivo è sostenere la prima infanzia attraverso interventi concreti, in un momento di calo demografico. Con questa iniziativa si mira a ridurre le disparità e a favorire lo sviluppo delle competenze fin dai primi anni di vita.

Investire sulla prima infanzia, nel pieno dell'inverno demografico, per ridurre i divari e costruire competenze fin dai primi anni di vita. È dentro questa strategia che si colloca il finanziamento per gli arredi didattici innovativi degli asili, e la Campania emerge come uno dei territori più dinamici: oltre 31,2 i milioni di euro già assegnati per gli arredi didattici innovativi degli asili e delle scuole dell’infanzia, tutti concentrati nel Mezzogiorno. In questo quadro la Campania si colloca al secondo posto nazionale con 8.405.000 euro, dietro solo alla Puglia (11.538.000 euro) e davanti a Sardegna (4.588.000), Calabria (3.402.000), Basilicata (2. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Il Sud riparte dai bimbi: arredi per nidi e materne, alla Campania 8 milioni

Nidi e materne, nuovi investimenti. Il gioco diventa motore di crescitaNuovi materiali educativi per potenziare le attività nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali.

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