Il Sud è isolato | piano per fermare la frana

Un'area di circa quattro chilometri quadrati nel Molise è stata interessata da uno smottamento a Petacciato, causando l'inagibilità di alcune strade e linee ferroviarie sulla tratta adriatica. La situazione ha portato alla chiusura delle infrastrutture, creando problemi di mobilità nella zona. Le autorità stanno coordinando interventi per contenere i danni e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Lo smottamento di Petacciato in Molise (4 km quadrati) rende inservibili strade e ferrovie sulla tratta adriatica. La Puglia è completamente tagliata fuori e si rischiano tempi lunghi per rimediare. Riunione con la Meloni: pronto un primo stanziamento. Il giorno dopo la frana di Petacciato, il «risveglio» è ancora più burrascoso. L’Italia è spaccata in due. La Puglia è isolata. Il Molise inizia a fare la conta dei danni. Restano interrotte l’autostrada A14, la Statale 16 e la linea ferroviaria. Gli esperti dicono che quella del Petacciato, la frana più grande d’Europa, è imprevedibile ed è, quindi, necessario che si fermi. Il governo è già corso ai ripari. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Sud è isolato: piano per fermare la frana Leggi anche: Dentro Isola Farnese, il borgo isolato dalla frana: “Difficoltà pure a fare la spesa, stiamo molto male” Frana a Cabras: frana arrestata, pronto il piano per l’estateLa costa di Cabras affronta una sfida idrogeologica che minaccia l’accesso a Tharros e la sicurezza della spiaggia di San Giovanni di Sinis. Temi più discussi: Il Sud è isolato: piano per fermare la frana; Maltempo, due auto travolte dal crollo: Una è scomparsa. Salve 11 persone da un hotel isolato dalla neve in Abruzzo - Il video; Maltempo, crolla un ponte: auto dispersa nelle acque. Salvi gli 11 rimasti sotto 3 metri di neve; Ponti crollati, famiglie in fuga: il Sud Italia sotto l'acqua chiede di essere ascoltato. Il maltempo sferza il Centro-Sud: un'auto coinvolta nel crollo del ponte sul Trigno, ricerche in corsoA Passolanciano per tredici persone rimaste bloccate in un hotel, completamente isolato, è dovuto intervenire l'esercito (ANSA) ... ansa.it Maltempo colpisce il Centro-Sud. Esonda Osento, interrotta tratta ferroviaria AdriaticaLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo colpisce il Centro-Sud. Esonda Osento, interrotta tratta ferroviaria Adriatica ... tg24.sky.it Antenna Sud is at Massafra Stadio Italia. - facebook.com facebook Sulla #A1, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze sud e il bivio A1-Variante di Valico in direzione Bologna. #viabiliTOS x.com