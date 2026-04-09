Mauro Ermanno Giovanardi ha parlato del suo desiderio di vedere un giorno l'allenatore del Manchester City seduto sulla panchina del Milan, affiancato da Maldini. Ha commentato la situazione attuale della squadra, riconoscendo la simpatia di Allegri ma criticando lo stile di gioco. Il cantautore ha condiviso il suo pensiero rispetto alla possibilità di un cambiamento in panchina e ha espresso entusiasmo per l’idea di un coach come Guardiola alla guida dei rossoneri.

Mauro Ermanno Giovanardi si è sempre dichiarato un appassionato tifoso del Milan, come confermato nell'intervista rilasciata a 'TuttoSport'. Dal sogno di vedere Guardiola sedersi sulla panchina rossonera alle origini della sua passione per il Diavolo: di seguito, le sue parole. Su Guardiola al Milan: "Il mio sogno è che arrivino gli arabi e ci portino Guardiola con il ritorno di Maldini. Ma per adesso può essere soltanto un sogno, appunto" Su Allegri: "Mi è simpatico in quanto livornese, come Piero Ciampi, Nada, Bobo Rondelli. Ho anche fatto un disco con dodici musicisti livornesi e per un po' ho vissuto lì. Detto questo, il gioco è quello che è. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il sogno di Giovanardi: “Vorrei vedere Guardiola al Milan con Maldini. Allegri è simpatico, ma il gioco….”

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