Nella giornata di ieri si sono verificati nuovamente problemi nel sistema informativo sanitario, causando disservizi diffusi. Questi inconvenienti hanno coinvolto la gestione delle prescrizioni, l’erogazione di farmaci e l’emissione di certificati di malattia. Il blocco ha interessato anche i medici di base, rendendo più complicato l’accesso ai servizi sanitari per molti cittadini. La situazione ha causato l’interruzione di alcune funzioni fondamentali del sistema sanitario.

Un altro blocco, nella giornata di ieri, del sistema informativo sanitario, con disservizi diffusi che hanno interessato prescrizioni, erogazioni farmaceutiche e certificati di malattia. Il malfunzionamento del Siss, legato a problematiche tecniche, ha coinvolto una platea ampia di operatori: dalle Asst alle Ats, fino ai medici di medicina generale e alle farmacie, con inevitabili ripercussioni dirette sugli utenti. Negli ultimi mesi interruzioni e rallentamenti del sistema si stanno verificando con una frequenza costante, alimentando disagi e frustrazione tra cittadini e professionisti. Per gli assistiti, il blocco si traduce in attese, difficoltà nell’accesso alle prescrizioni e ritardi nella continuità delle cure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sistema sanitario in tilt. Altro blocco informativo: medici di base alle strette

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