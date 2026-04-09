Il silenzio degli innocenti torna al cinema uno dei thriller più iconici di tutti i tempi

Dopo 35 anni dalla sua prima uscita, il film “Il silenzio degli innocenti” torna al cinema in una versione restaurata in 4K. L’appuntamento è il 13, 14 e 15 aprile grazie al progetto Nexo Studios Back to Cult, che porta sul grande schermo uno dei thriller più noti di sempre. La proiezione avviene in alcune sale selezionate, offrendo al pubblico l’opportunità di rivivere questa pellicola in alta definizione.

A 35 anni dall’uscita, “Il silenzio degli innocenti” torna sul grande schermo in 4K solo il 13, 14 e 15 aprile grazie al progetto Nexo Studios Back to Cult. Gli spettatori avranno così l’occasione per rivivere sul grande schermo uno dei thriller più iconici e influenti della storia del cinema. A. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

‘Il silenzio degli innocenti’ compie 35 anni e torna al cinema restauratoIl cinema restaura un capolavoro indiscusso come Il silenzio degli innocenti, e un cinefilo risponde.

Il Silenzio degli Innocenti compie 35 anni e torna al cinema: Hannibal Lecter vi aspetta in versione 4KA 35 anni dal suo debutto, uno dei capolavori assoluti della storia del cinema si prepara a terrorizzare nuovamente le sale italiane.

Temi più discussi: Il silenzio degli innocenti, a 35 anni dall’uscita il cult con Jodie Foster e Anthony Hopkins torna al cinema; Il silenzio degli innocenti torna al cinema; Solo tre film hanno vinto i 5 Oscar più importanti: uno di essi torna al cinema tra poco; Il silenzio degli innocenti torna nei cinema italiani.

Il Silenzio degli Innocenti torna al cinema dopo 35 anni: perché è ancora un capolavoroIl Silenzio degli Innocenti torna al cinema in 4K il 13-15 aprile: un classico che continua a inquietare e ridefinire il thriller psicologico. rumors.it

Il Silenzio degli Innocenti al cinema a 35 anni dall’uscita: solo il 13, 14, 15 aprileIl Silenzio degli Innocenti al cinema a 35 anni dall'uscita: solo il 13, 14, 15 aprile sul grande schermo il thriller psicologico più spaventoso mai realizzato. corrierenazionale.it

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Un silenzio disumano e complice. A 24 ore dalla strage compiuta dall’esercito israeliano in Libano, che ha provocato secondo l’ultimo bilancio provvisorio 254 morti e 1.165 feriti, Ursula von der Leyen non ha ancora detto una parola. No condoglianze per i mo x.com