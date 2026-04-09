Il segreto della Bessa | quel paesaggio di pietre nato dall’oro romano

Nel territorio tra i comuni di Borriana, Cerrione, Mongrando e Zubiena si trova un paesaggio insolito composto da cumuli di pietre che raggiungono anche i 10 metri di altezza. Questo scenario si distingue per la sua configurazione geometrica, apparentemente innaturale, e si sviluppa su un’area che un tempo era interessata dall’attività di estrazione dell’oro romano. Le pietre, accumulate nel tempo, formano un paesaggio che si differenzia nettamente dal paesaggio rurale tradizionale della regione.

Tra i comuni di Borriana, Cerrione, Mongrando e Zubiena si estende un paesaggio che sfida ogni canone estetico tradizionale dell’Italia, caratterizzato da una geometria innaturale di cumuli di pietre alti fino a 10 metri. Si tratta della Bessa, un’area di 750 ettari che custodisce le tracce di quella che fu la più imponente operazione di estrazione dell’oro nell’Europa dell’epoca repubblicana romana, un sistema industriale durato circa un secolo tra il II e il I secolo a.C. L’impatto di un’industria millenaria sul territorio biellese. Osservando l’anfiteatro morenico d’Ivrea, dove i ghiacciai valdostani hanno depositato per un milione di anni i ciottoli alluvionali, si comprende l’origine di quella distesa di sassi che oggi definisce il volto della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il segreto della Bessa: quel paesaggio di pietre nato dall’oro romano Moda Italiana, il segreto di un successo nato quasi per casoUn viaggio alla scoperta delle origini della Moda Italiana e dell’uomo che ha saputo sfidare il dominio francese con un’intuizione senza precedenti... "Dietro il Paesaggio": dall'1 al 3 maggio la rassegna a PisciottaDal 1° al 3 maggio Rodio, frazione del Comune di Pisciotta, fa da cornice a "Dietro il Paesaggio", rassegna che intreccia arti visive, letteratura e...