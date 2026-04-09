È stata presentata la prima nazionale dello spettacolo “Il Rosso e il Nero” all’OFFOFF Theatre, tratto dal celebre romanzo di Stendhal. La rappresentazione è stata ideata, diretta e interpretata da Duccio Camerini, che ha curato anche la drammaturgia dello spettacolo. La pièce si inserisce nel cartellone della stagione teatrale, portando sul palco una rilettura moderna del classico letterario.

Cosa: Prima nazionale dello spettacolo Il Rosso e il Nero, tratto dal capolavoro di Stendhal, con drammaturgia, regia e interpretazione di Duccio Camerini.. Dove e Quando: Presso l’OFFOFF Theatre, in Via Giulia 20, Roma, da martedì 14 a domenica 19 aprile 2026.. Perché: Un’operazione inedita che porta per la prima volta sulle scene italiane un romanzo fondamentale della letteratura europea, riletto come specchio delle contraddizioni della nostra epoca.. Il cuore di Via Giulia si prepara a ospitare un evento teatrale di eccezionale portata culturale. Dal 14 al 19 aprile 2026, l’OFFOFF Theatre presenta Il Rosso e il Nero, una produzione firmata Altra Scena che segna un traguardo importante per la prosa italiana: la prima trasposizione scenica nel nostro Paese del celebre romanzo di Stendhal. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - “Il Rosso e il Nero”: Stendhal debutta all’OFF/OFF Theatre

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