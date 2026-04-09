Il rituale prepartita di Olise dura solo pochi secondi ma è il nuovo tormentone della Champions

Il rituale prepartita di Olise, che consiste in un rapido controllo del campo durato pochi secondi, sta conquistando l’attenzione sui social dopo le recenti partite di Champions League. Durante le ispezioni di campo con il Bayern Monaco, l’attaccante si ferma, verifica il terreno e poi rientra negli spogliatoi seguendo sempre la stessa sequenza. La sua abitudine è diventata rapidamente un fenomeno virale tra i tifosi.

Le ispezioni di campo di Olise con il Bayern Monaco sono diventate virali: testa il campo per pochi secondi, poi rientra negli spogliatoi sempre nello stesso modo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fadera entra dalla panchina ma la sua partita dura solo 50 secondi: Grosso deve sostituirlo subitoFadera entra in campo al minuto 72:51 subendo fallo al minuto 73:38, terminando così in 47 secondi esatti la sfida del Mapei tra Sassuolo e Atalanta.

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Si parla di: Luis Díaz e Michael Olise sono diversissimi tra loro, eppure formano una coppia perfetta che sta portando il Bayern Monaco ad altezze siderali; ? Real-Bayern 0-0 | Il rituale di Olise ?, coreografia del Bernabeu ?.

'Fiume di fuoco' ad Agnone per la festa rituale, oggi il corteoUn fiume di fuoco tra qualche ora attraverserà Agnone per invocare protezione, portare purificazione e rigenerazione bruciando il male dell'anno che sta per finire e aprendosi al nuovo con i migliori ... ansa.it