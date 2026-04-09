Il rilancio di Meloni in Aula

Da quotidiano.net 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diciassette giorni di assenza, la presidente del Consiglio si è presentata di nuovo in Parlamento. Oggi ha presenziato alle sedute di Montecitorio alle 9 e di Palazzo Madama alle 13, segnando il suo ritorno in aula dopo un periodo di silenzio. L’evento ha suscitato l’attenzione dei media e delle forze politiche presenti, che hanno seguito con interesse le sue parole e i suoi interventi.

Eccola di nuovo. Dopo diciassette giorni di un silenzio quasi assoluto, la premier riappare oggi nelle aule parlamentari: alle 9 a Montecitorio, alle 13 a Palazzo Madama. La formula scelta è quella dell’informativa, che – a differenza delle comunicazioni – la mette al riparo dal rischio di fastidiosi voti in Aula. L’obiettivo, rivolto ai cittadini prima ancora che ai parlamentari, è cristallino: dimostrare che, nonostante il referendum, non è cambiato nulla. Un mero incidente di percorso da lasciarsi alle spalle. Le ipotesi su elezioni anticipate o rimpasti di governo, piovute a dirotto subito dopo la chiusura delle urne, vengono derubricate a "chiacchiere in libertà". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Il rilancio di Meloni in Aula

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