Il rilancio di Meloni in Aula

Dopo diciassette giorni di assenza, la presidente del Consiglio si è presentata di nuovo in Parlamento. Oggi ha presenziato alle sedute di Montecitorio alle 9 e di Palazzo Madama alle 13, segnando il suo ritorno in aula dopo un periodo di silenzio. L’evento ha suscitato l’attenzione dei media e delle forze politiche presenti, che hanno seguito con interesse le sue parole e i suoi interventi.

Eccola di nuovo. Dopo diciassette giorni di un silenzio quasi assoluto, la premier riappare oggi nelle aule parlamentari: alle 9 a Montecitorio, alle 13 a Palazzo Madama. La formula scelta è quella dell’informativa, che – a differenza delle comunicazioni – la mette al riparo dal rischio di fastidiosi voti in Aula. L’obiettivo, rivolto ai cittadini prima ancora che ai parlamentari, è cristallino: dimostrare che, nonostante il referendum, non è cambiato nulla. Un mero incidente di percorso da lasciarsi alle spalle. Le ipotesi su elezioni anticipate o rimpasti di governo, piovute a dirotto subito dopo la chiusura delle urne, vengono derubricate a "chiacchiere in libertà". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il rilancio di Meloni in Aula Meloni: giusto il richiamo di Mattarella. Milleproroghe in aulaLa premier Meloni in un’intervista torna sullo scontro sulla magistratura e dice: giusto il richiamo di Mattarella al rispetto fra istituzioni. Leggi anche: Meloni, il rilancio politico non passa dall’economia Ricciardi inchioda Meloni in Aula: “Ma cosa festeggia Ipocrita! Temi più discussi: Meloni mai così dura con Israele, in Parlamento per il rilancio; Il governo: nessun voto anticipato. E Meloni (in silenzio) studia il rilancio; Giorgia Meloni pensa al rilancio dell'azione del governo, ma deve tenere a bada ambizioni personali e speranze; Io sono Giuseppi Meloni prepara il rilancio, Conte scrive il manifesto, e Schlein non sa cosa fare. Meloni mai così dura con Israele, in Parlamento per il rilancioMai era stata così dura. In due giorni Giorgia Meloni ha marcato la distanza dalle minacce di Donald Trump all'Iran, e dalla scelta di Israele di proseguire gli attacchi in Libano, denunciando anche ... ansa.it Meloni tira un sospiro di sollievo ma la fase due resta appesa a TrumpDa palazzo Chigi filtra ottimismo per il cessate il fuoco. Comunicato congiunto su Hormuz firmato anche dallo spagnolo Sánchez. Però i problemi restano: bollette, benzina e come rilanciare il governo. editorialedomani.it Nell'intervista al Gr Rai Zelensky ha poi parlato con toni lusinghieri della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "E' una leader forte non solo in tutta Europa ma anche a Bruxelles. È una delle voci più esplicite, soprattutto per aiutare l'Ucraina. Oggi bisogna s - facebook.com facebook #ottoemezzo L'attacco di Massimo Giannini a Trump e Netanyahu e una stoccata alla premier Meloni sul suo rapporto con USA e Israele x.com