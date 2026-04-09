Il ricordo di Giulio rimarrà per sempre

Una comunità di Falconara si prepara a dare l'ultimo saluto a Giulio Fiorentini, scomparso di recente. Le persone si sono radunate per esprimere il loro cordoglio e manifestare vicinanza ai familiari. La cerimonia funebre si terrà domani, mentre il ricordo di Giulio rimarrà vivo tra chi lo ha conosciuto e amato. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Quella comunità di Falconara che in queste ore colme di dolore si è stretta accanto ai familiari, domani saluterà per l’ultima volta Giulio Fiorentini. Alle 15.30 infatti, alla chiesa del Santissimo Rosario, sarà celebrato il funerale del 18enne scomparso nella mattinata di Pasqua. Una tragedia che ha toccato nel profondo la città, da subito vicina alla mamma Nicoletta, al papà Giacomo, al fratello minore Nicola, ai parenti tutti. Il ragazzo, che frequentava il quinto superiore all’Istituto d’istruzione superiore Volterra-Elia di Torrette, domenica era uscito in mountain bike, quando avrebbe accusato un malore. Si trovava a Montemarciano, nel sentiero che passa dietro all’ex Montedison e alla Marinella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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