Il progetto “Parliamone” di Sky Tg24 prevede otto puntate speciali dedicate a sensibilizzare sul tema dell’amore e della violenza. La serie si propone di offrire uno spazio di confronto e informazione per affrontare queste tematiche spesso presenti nel dibattito pubblico. Le puntate si concentrano su storie, testimonianze e approfondimenti relativi a come promuovere relazioni sane e contrastare comportamenti violenti.

"Educare all’amore per disinnescare la violenza". È questa la filosofia del progetto “Parliamone“ lanciato da Sky Tg24. In otto puntate da 10-15 minuti ciascuna, nell’ambito della trasmissione Timeline condotta da Monica Peruzzi (nella foto), “Parliamone“ nasce come ampliamento e approfondimento del percorso editoriale e sociale già avviato da Sky Tg24 con la campagna “Basta“, uno spazio importante di riflessione pubblica sulla violenza di genere. L’obiettivo del nuovo format – che prende vita anche dalle riflessioni di Damiano Rizzi, psicoterapeuta e voce narrante, autore del libro Adolescenza. Parliamone – è continuare a fare cultura e portare strumenti concreti di prevenzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il progetto “Parliamone“. Otto puntate speciali per educare all’amore contro la violenza

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