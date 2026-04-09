Il principe Edoardo ha visitato il fratello Andrea durante il periodo pasquale, secondo quanto riportato dal Daily Mail. La visita si è svolta in un momento in cui Andrea si trovava in una situazione di disagio, a causa di una caduta che avrebbe aggravato il suo stato di salute mentale. La notizia si aggiunge ai recenti sviluppi riguardanti la famiglia reale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le conseguenze della visita.

Persone vicine alla famiglia reale descrivono Edward, negli ultimi tempi, come «molto turbato». Un po' per le scabrose accuse che hanno travolto il fratello maggiore, un po' perché teme che Andrea, privato di tutti i titoli reali, sfrattato dal Royal Lodge e bandito dagli eventi pubblici della royal family, non regga psicologicamente e fisicamente a un ciclone di tali proporzioni. Mentre re Carlo dopo lunghe titubanze ha scelto infine di adottare una linea dura con l'imbarazzantissimo fratello che sta facendo scricchiolare la Corona britannica, il principe Edoardo, che ad «Andrea un tempo era molto legato», starebbe invece svolgendo, «in segreto, un ruolo da mediatore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il principe Edoardo, che «a Pasqua ha fatto visita al fratello Andrea perché è preoccupato per la sua salute mentale»

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