Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN dell'energia elettrica al 9 aprile 2026 si aggira attorno a 0,1227 euro per chilowattora. La quotazione riflette le variazioni di mercato in questa giornata, offrendo un quadro aggiornato sull'andamento dei costi energetici. Questa cifra rappresenta il valore corrente del Prezzo Unico Nazionale, che viene pubblicato quotidianamente e utilizzato come riferimento per le transazioni di energia in Italia.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 9 Aprile 2026 si attesta a 0,1227 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (8 Aprile 2026), il prezzo minimo è stato di 0,0443 €kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,1747 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (13:00-15:00), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, in particolare tra le 20:00 e le 22:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio (€kWh) Variazione (€kWh) 09042026 0,1227 -0,0053 08042026 0,1280 0,0005 07042026... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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