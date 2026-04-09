Il prezzo del gas chiude in rialzo a 46,18 euro al megawattora

Il prezzo del gas ha concluso la giornata a 46,18 euro al megawattora, segnando un aumento rispetto alla giornata precedente. Le quotazioni sono influenzate dalle notizie sulla possibile tregua tra Stati Uniti e Iran e dai movimenti delle navi nello stretto di Hormuz. Questi eventi hanno contribuito a una maggiore volatilità nel mercato energetico, mentre gli operatori monitorano attentamente gli sviluppi geopolitici nella regione.

Chiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda alla tregua tra Usa e Iran ed alla navigazione nello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,9% a 46,18 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il prezzo del gas chiude in rialzo a 46,18 euro al megawattora Il prezzo del gas è in rialzo a 46 euro con Hormuz chiusoIl prezzo del gas in avvio è in rialzo mentre lo stretto di Hormuz è ancora chiuso e la tregua tra Usa e Iran vacilla con gli attacchi di Israele al... Temi più discussi: Il prezzo del gas chiude in netto calo a 47,5 euro; Il prezzo del gas chiude in rialzo a 50,04 euro al megawattora; Il prezzo del gas chiude in rialzo a 46,18 euro al megawattora; Il prezzo del gas è in rialzo a 46 euro con Hormuz chiuso. Il prezzo del gas chiude in netto calo a 47,5 euroIl prezzo del gas è sceso come ha fatto il petrolio per le scommesse sulla fine della guerra contro l'Iran. Il contratto future Ttf, che fa da riferimento per il gas europeo, a fine giornata ha perso ... ansa.it Il prezzo del gas chiude in rialzo a 50,04 euro al megawattoraIl prezzo del gas chiude in rialzo, mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 5,3% a 50,04 euro al megawattora. (ANSA). (ANSA) ... ansa.it CITTA’ 30 Nell’ultimo mese, sulle strade italiane, pedoni e ciclisti hanno continuato a pagare il prezzo più alto. Quasi due vittime al giorno, spesso per una causa fin troppo nota: la velocità eccessiva. La copertina di Barbara Cataldi per FuoriTg del 9 aprile 202 - facebook.com facebook Come spiego da settimane, una crisi di scarsità in un mercato globalizzato si trasforma rapidamente in una crisi di prezzo. "Smussa" gli effetti rispetto ai più acuti, ma li redistribuisce su tutti (e qui siamo in una gravissima crisi energetica, c'è poco da smussare). x.com